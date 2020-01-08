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أخبار البلد

القباج: خطوات استباقية لحماية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
تلقت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرا من فريق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة حول إجراءات التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال ومناصرتها داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة فى إطار حقوق الأطفال التى كفلها الدستور وقانون الطفل المصرى واللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية التى أصدرتها الوزارة فى هذا الشأن.

ونفذ أعضاء لجنة الضبطية القضائية ومأمورو الضبط بفريق التدخل السريع زيارات مفاجئة فى غير اوقات العمل الرسمية لعدد ٢٩٥ مؤسسة رعاية اجتماعية فى محافظات الجمهورية.

وقالت الوزيرة إن هذه الزيارات تهدف للتأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال ومناصرتهم وتطبيق القوانين واللوائح ويأتى ذلك كخطوات استباقية لحماية الأطفال والحد من أى انتهاكات ومن أى أخطار قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال .

وأوضح التقرير أنه نتج عن تلك الزيارات رصد بعض الانتهاكات بحق الأطفال المودعين بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة وعلى أثره تم تحرير محاضر ضبط قضائي وإحالة المتسببين عن تلك الانتهاكات إلى النيابة العامة .

وأضاف أنه تم ايضًا خلال هذه الزيارات رصد عدة ملاحظات وتم توجيه إنذارات محددة بمدد زمنية لهذه المؤسسات لتلافيها مع توجيه الإدارات الاجتماعية الواقع فى نطاقها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمتابعة الدورية.

وأشار التقرير إلى أنه تمت إحالة عدد من الأطفال لديهم مشكلات نفسية واجتماعية وتعليمية وقانونية لمركز الدعم والتوجيه النفسي التابع للوزارة وكذا بعض إدارات الحاله بمديريات التضامن الاجتماعى ليتم دراسة حالتهم وتأهيلهم وحل مشكلاتهم ومتابعتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإخراجهم ودمجهم في المجتمع .

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ أو على صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة .
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