مياه القليوبية: تشكيل لجان لفحص شكاوى الفواتير ومحاسبة أي مقصر

تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فرع الشركة بالخصوص اليوم للوقوف على سير العمل وتلبية احتياجات المواطنين.



وتضمنت الجولة المرور على محطة المياه وخدمة العملاء وأقسام الشكاوى والأعطال لمتابعة وسرعة الرد على المواطنين فى الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن.



وأكد مجاهد أنه تفقد القطاع التجارى بالفرع واستفسر عن طريقة تقديم الخدمة للمواطنين وخط سير الشكوى المقدمة. كما استمع إلى عرض توضيحي من رئيس الفرع بكيفية تلقي الشكاوى والعمل على حلها من أجل خدمة أفضل للمواطن.



وشدد رئيس مياه القليوبية على ضرورة تشكيل لجان لفحص الشكاوى المتعلقة بفواتير المياه وسرعة البت فيها، لافتا إلى أن مدة فحص الشكوى لن تتخطى الـ48 ساعة وحال وجود أى خطأ فى الفاتورة يتم تصحيحها على الفور ومحاسبة الموظف المسئول.