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محافظات

محافظ قنا يناقش عددا من القضايا مع نقيب المحامين | صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:33 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب
التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم بـ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بحضور فتحي الصويني نقيب محامين قنا، وعبدالمجيد هارون وعبدالجواد أحمد عضوي النقابة العامة ويحي التوني أمين الصندوق.

أعرب محافظ قنا، عن سعادته بزيارة سامح عاشور والوفد المرافق للمحافظة، وتناول اللقاء مناقشة أوضاع نقابة المحامين بشكل عام و النقابة الفرعية بشكل خاص.

كما بحث خلال اللقاء طلب نقابة محامين قنا تخصيص قطعة أرض لبناء ناد للمحامين بمركز قوص، ووجه المحافظ بدراسة الموضوع قانونيًا.

وعبر محافظ قنا، عن تقديره لدور نقابة المحامين وتعاون النقابة الفرعية مع المحافظة، مشيدًا بدور رجال القانون والمحامين في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين في إطار سيادة الدستور والقانون.
محافظ قنا يناقش عددا من القضايا مع نقيب المحامين | صور
محافظ قنا يناقش عددا من القضايا مع نقيب المحامين | صور
محافظ قنا يناقش عددا من القضايا مع نقيب المحامين | صور
محافظ قنا يناقش عددا من القضايا مع نقيب المحامين | صور
محافظ قنا يناقش عددا من القضايا مع نقيب المحامين | صور
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