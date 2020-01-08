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أخبار العالم

صواريخ إيران تتسبب في ارتفاع قياسي لأسعار الذهب

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تسبب الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، على قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق، عين الأسد وأربيل، في ارتفاع قياسي لأسعار الذهب.

وقالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الضربة الإيرانية تسببت في ارتفاع الذهب لأعلى سعر له في 7 سنوات.

وأضافت أن سعر المعدن الثمين بلغ حوالي 1.61 دولار للأوقية، مساء الثلاثاء، وكان تداوله مرتفعا بنسبة 0.1% بواقع 1.58 دولار للأوقية يوم الأربعاء. بحسب توقيت واشنطن.

واطلق الحرس الثوري الإيراني 15 صاروخا باتجاه القاعدتين الأمريكيتين في العراق، لكن القصف الصاروخي لم يسفر عن وقوع قتلى.

فيما ادعى الحرس الثوري أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 جنديا أمريكيا.
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