بعد نجاح الأفضل في أفريقيا.. محافظ البحر الأحمر: فعاليات ومفاجآت كثيرة مستقبلا

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه كان هناك تنسيق على أعلى مستوى من أجل العمل على إنجاح حفل تنظيم الأفضل في أفريقيا في الغردقة.



وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" كان دورنا تنظيمي وكنا نرغب في إظهار الحضارة وإرسال صورة مشرفة عن مصر في الحفل".



وتابع حنفي:" ردود الفعل عن الحفل رائعه ولم نتخيلها، وفوجئت بتلقي اتصالات من خارج مصر منبهرة بحفل التنظيم الأفضل في أفريقيا".



وأكمل حنفي:" لم أتوقع أن نصل الى هذا المستوى الرائع من التنظيم لحفل الأفضل في أفريقيا"، مضيفا:" نسبة الإشغال في الفنادق بالغردقة مرتفعة والحفل له تأثير كبير، ومواطنو البحر الأحمر لديهم الإستعداد لإستقبال السائحين".



ولفت عمرو حنفي:" لدينا فعاليات كثيرة في الغردقة في الفترة المقبلة وهناك مستوى مرتفع من التأمين في الغردقة".

