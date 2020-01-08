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سمير فرج يكشف سيناريوهات حل الأزمة الليبية.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:11 م
سمير فرج
سمير فرج
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هاني حسين
قال اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي، إن الرئيس السيسي أجرى اتصالات هاتفية مع زعماء العالم والأهم هو الاتصال مع رئيس وزراء إيطاليا فيما يتعلق بالأزمة الليبية، موضحا أن رئيس وزراء إيطاليا كان يميل إلى السراج ولكن بعد اتصال الرئيس السيسي معه حدث تحول من الموقف الإيطالي ورفض التدخل التركي في ليبيا.

وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن القوات المسلحة المصرية نفذت 2 مناورة بحرية وتعتبر عمليات ردع معنوي لإظهار قوة مصر للجانب الآخر والتأكيد على تواجد قوة بحرية في المنطقة تحمي حدودنا البحرية ومصالحنا في المنطقة.

وتابع سمير فرج:" هناك سيناريوهات للأزمة الليبية والاول هو انتظار الجميع نتائج المؤتمر الذي دعت له المستشار الألمانية انجيلا ميركل لبحث الأزمة الليبية وهناك توقعات بأن يخرج الاجتماع بعدم تقسييم ليبيا وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة".

واكمل سمير فرج:" هناك سيناريو آخر وهو قيام فايز السراج بعرقلة المؤتمر لان فايز السراج ليس له مكان في انتخابات مقبلة".

ولفت سمير فرج:" السيناريو الثالث إجبار القوى العالمية لكل الأطراف في ليبيا على قبول الانتخابات تحت إشراف دولي"، مضيفا:" هدف مصر الرئيسي إعادة الاستقرار إلى ليبيا ورفع حظر السلاح على ليبيا لتقوية عناصر القوات المسلحة وإجراء انتخابات".
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