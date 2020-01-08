خلافات في قواعد الملء.. الري تكشف أحدث تطورات مباحثات سد النهضة| فيديو

قال محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إننا نشارك في فعاليات الاجتماع الرابع والأخير حول مباحثات سد النهضة وبحضور ممثلي البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية.



وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، :" من المفترض استكمال النقاشات الأخيرة الخاصة بـ قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والتي نأمل الوصول فيها إلى اتفاق على الرغم من وجود بعض الخلافات الفنية الجوهرية".



وتابع محمد السباعي:" نأمل في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة على الرغم من وجود خلافات فنية".



وأكمل محمد السباعي:" مصر حريصة على الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام يحقق مكاسب الدول الثلاث وليس لطرف على حساب الآخر، وحتى الآن هناك العديد من النقاط الخلافية".



ولفت محمد السباعي:" الخلافات تتعلق بـ القواعد الخاصة بـ الملء وفتراته وفترات التشغيل والتعامل مع الجفاف الممتد، ونتحدث عن مراحل ملء سد النهضة والتعامل معه وتوليد الكهرباء دون إلحاق ضرر جسيم على دول المصب ".

