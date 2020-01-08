الجيش الليبي: نهاية أردوغان ستكون على أرضنا .. فيديو

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الجيش الوطنى الليبي يحقق انتصارات مستمرة أمام مليشيات إرهابية منهارة.



وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن، القوات الليبية قادرة على الانتصار.



وأشار، إلى أن كل القوات عازمة على تحقيق النصر، والقضاء على المليشيات الإرهابية، موضحًا أن تلك المليشيات تقاتل فى أخر مواقعها والجيش الوطنى سيحرر كل الأرض.



ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن الجيش الوطنى الليبي لديه تعليمات واضحة بالاستمرار فى تطهير ليبيا من الإرهاب.



وأوضح أن المستعمر اردوغان أدرك أن العالم يرفض تدخلاته وأن نهايته ستكون فى ليبيا.

