AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجيش الليبي: نهاية أردوغان ستكون على أرضنا .. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:23 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
البهى عمرو
قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الجيش الوطنى الليبي يحقق انتصارات مستمرة أمام مليشيات إرهابية منهارة.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن، القوات الليبية قادرة على الانتصار.

وأشار، إلى أن كل القوات عازمة على تحقيق النصر، والقضاء على المليشيات الإرهابية، موضحًا أن تلك المليشيات تقاتل فى أخر مواقعها والجيش الوطنى سيحرر كل الأرض.

ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن الجيش الوطنى الليبي لديه تعليمات واضحة بالاستمرار فى تطهير ليبيا من الإرهاب.

وأوضح أن المستعمر اردوغان أدرك أن العالم يرفض تدخلاته وأن نهايته ستكون فى ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الوطني الليبي يفضح مطامع أردوغان في أفريقيا عبر دعم فايز السراج

الجيش الليبي يتقدم في طريق المطار جنوبي طرابلس بعد انسحاب المليشيات

مسؤول بالجيش الليبي: تركيا لا تشغلنا وسنقاتل حتى النهاية

الجيش الليبي: لدينا القدرة على المواجهة في كل الجبهات .. فيديو

الجيش الليبي: نمر بفترة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة وعافيتها.. فيديو

باحث يكشف عن إنشاء شركة تركية سرا لنقل المليشيات إلى ليبيا.. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة في الملف الليبي.. حفتر والسراج في روما

مجزرة إقالات في تركيا | تفاصيل

أمريكا تعترف بالفشل: لم نستطع إسقاط الصواريخ الإيرانية لهذا السبب

على طريقة الأفلام.. أحمد موسى: إيران خدعت شعبها.. فيديو

أول رد فعل من طارق حامد بعد خسارته جائزة أفضل لاعب محلي| شاهد

بعد سخرية محمد صلاح| الكاف يكشف سر فوز اتحاد الكرة بالأفضل في إفريقيا 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم

أمير عزمي: التسرع فى قراراتي أضر بتجربتي الاحترافية.. صور

صور جديدة من عقد قران محمود العسيلى وزوجته