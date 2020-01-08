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أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 4 جنود شمال سوريا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 جنود جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بأن حصيلة القتلى على يد قوات الجيش التركي في سوريا بلغت ما يقارب من 1873 مدنيا منذ بداية تدخل أنقرة في الصراع عام 2011.

وأضاف المرصد - في تقرير أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن أكثر من 270 من الضحايا كانوا من الأطفال، فيما بلغ عدد النساء أكثر من 165 امرأة.

وأشار المرصد إلى أن الخسائر البشرية الناجمة عن قصف قوات أنقرة وطائراتها، خلال العمليات العسكرية التي شنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوريا، بلغت 993 مدنيا، هم: 675 رجلا وشابا، و193 طفلا دون سن الثامنة عشره و125 مدنيا فوق سن الـ 18.

ولفت إلى أن العدوان التركي داخل سوريا مثل ما يسمى "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، قام بتهجير وتشريد عشرات آلاف المدنيين وسط أوضاع إنسانية مأساوية استفحلت في البلاد ..وبلغ عدد القتلى على يد حرس الحدود التركي 445 مدنيا، منهم 324 رجلا وشابا و79 طفلا دون الثامنة عشره، و42 مدنية فوق سن الـ 18.

وأكد التقرير أن انتهاكات الجيش التركي بحق المدنيين السوريين لا تزال مستمرة ولم تتوقف، رغم ما تروجه دعاية الاعلام التركي والتصريحات الرسمية للمسؤولين الأتراك.
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