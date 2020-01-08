لوكا مودريتش يقضي على فالنسيا ويسجل هدفا عالميا.. فيديو

أجهز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد، على خصمه نادي فالنسيا، بإضافته الهدف الثالث في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني.



وأحرز لوكا مودريتش الهدف في الدقيقة 65 ، بتسديدة رائعة بوجه القدم، بعدما مرر لوكا يوفيتش مهاجم الميرنجي، الكرة له، ليقضي مودريتش على آمال فالنسيا في العودة للمباراة.



يذكر أن توني كروس أحرز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 15 ، أتبعه فرانشيسكو إيسكو بهدف ثان في الدقيقة 39.



ويلاقي الفائز من تلك المباراة، الفائز من المباراة الثانية لدور نصف النهائي غدًا الخميس ، بين فريقي أتليتكو مدريد وبرشلونة.

