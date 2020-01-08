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رياضة

حلمي طولان: طلبت استعارة عمار حمدي من الأهلي.. وفايلر متمسك به| فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:52 م
حلمي طولان
حلمي طولان
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محمد رشاد
أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن تقدم النادي البترولي بعرض رسمي لضم عمار حمدي لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان إنبي قد تعادل اليوم مع الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الـ12 من عمر الدوري، بدون أهداف.

وأوضح طولان في تصريحات تليفزيونية لفضائية "تايم سبورتس" أن إدارة ناديه لن تكتفي بالتعاقد مع أحمد علي مهاجم بيراميدز، مشيرًا إلى سعيه لتدعيم ثلاثة مراكز أخرى.

وقال حلمي: "لن نكتفي بالتعاقد مع أحمد علي، متبقي لنا ثلاث مراكز نحاول تدعيمها مثل وسط الملعب والجناحين".

واختتم: "طلبت استعارة عمار حمدي من الأهلي، لكن قيل لي إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق غير موافق على رحيله ومتمسك به".
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