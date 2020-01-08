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أخبار العالم

قصف جديد بالعراق.. استهدف المنطقة الخضراء في بغداد بالصواريخ

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة سكاي نيوز بانطلاق صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت أنه تم استهداف المنطقة الخضراء بعدد من الصواريخ.

وكانت وكالة أنباء الحرس الثوري ذكرت أنه من المحتمل أن تبدأ "قوات المقاومة العراقية" هجمات واسعة ضد أهداف أمريكية في العراق خلال الساعات المقبلة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في الحشد الشعبي العراقي قوله إن الهدف هو إخراج القوات الأمريكية من العراق بشكل نهائي.

من جهته، أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي اليوم الأربعاء، أنه بعد الرد الإيراني حان الوقت للرد العراقي.

وقال الخزعلي، إن "الرد الإيراني الأوّلي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل، والآن وقت الرد العراقي الأوّلي على اغتيال القائد الشهيد المهندس".


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