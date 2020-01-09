أجولة بصل ومناديل ورقية واستبن سيارات.. حيل مهربي الآثار للعبث بتراثنا ..صور

حققت الآثار في السنوات الماضية نجاحات كثيرة فيما يتعلق بإحباط عمليات التهريب عبر المنافذ المختلفة، وهو ما جاء نتيجة جهود رجال منافذ الآثار بالموانئ المصرية بالتعاون مع الجهات المختصة، في منع تهريب كنوز التراث والآثار إلي الخارج.



وكشفت محاولات المهربين الكثيرة في السنوات الأخيرة عن تنوع كبير في الحيل التي يتبعها المهربون، وهو ما كشفه لنا حمدي همام حسن رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية.



وقال همام أنه من أشهر الطرق والحيل إخفاء قطعة أثرية داخل قطعة حديثة الصنع،حيث شهد 2014 ضبط تمثال كتلة من الحجر الجيري يرجع للعصر المتأخر،وكان مخبأ داخل قناع حديث لتوت عنخ أمون ومصدر إلي سويسرا في جمرك البريد السريع بالعتبة.



كذلك داخل جيب سحري في الصناديق والطرود،ومنها لوحة من الحجر الجيري تحمل مناظر وكتابات علي الوجهين، ترجع لعهد الرعامسة وأعيد إستخدامها في معبد إدفو ،وتم ضبطها مخبأة داخل جيب سحري بصندوق خشبي يحتوي علي هدايا تذكارية حديثة،وذلك في قري بضائع مطار القاهرة الدولي عام 1990.



كذلك 44 لوحة ورقية من كتاب وصف مصر كانت تم ضبطها داخل جيوب سحرية مصنوعة بصناديق الشحن الخشبية ومصدرة إلي الكويت،وذلك في قري بضائع مطار القاهرة الدولي عام 2014



وهناك التهريب داخل حاويات البضائع المصدرة والواردة،ومنها 24 قطعة أثرية ترجع للعصر الفرعوني والعصر اليوناني الروماني، وتشمل تماثيل خشبية وحجرية وأواني من البازلت وأواني ألباستر،وقد تم ضبطها داخل حاوية مناديل ورقية مصدرة الي احدي الدول.



وهناك تمثال من الحجر الرملي للمدعو نب خرورع حامل الأختام الملكية للنلك منتوحتب الرابع،تم ضبطه في حاوية بجمرك صادر ميناء دمياط البحري،وفي ديسمبر 2015 بنفس الميناء السابق تم ضبط ناووس نذري من الجرانيت الرمادي مقدم للمعبود بتاع لصالح الملك تحتمس الرابع،وتمثال جالس من الحجر الرملي للكاهن أحمس وفاقد أجزاء،والجزء السلفي لتمثال من الجرانيت الرمادي لشخص جالس يرتدي عباءة حابكة.



كذلك شهد جمرك منفذ بدر البري عام 2009 ضبط 1321قطعة أثرية قبل تهريبها في احدي الحاويات،وتشمل تمائم وجعارين وتماثيل أوشابتي وتماثيل برونزية وغيرها،حيث تم ضبطها مخبأة داخل شحنة أدوات صحية مصدرة إلي الإمارات .



وهناك طريقة التهريب داخل أمتعة شخصية للراكب،حيث أنه في احدي الوقائع تم ضبط 3 غدارات من العصر العثماني قام الراكب بتغليفهم بورق الفويل ضمن أمتعته في مطار القاهرة الدولي عام 2013،و44 عملة معدنية ترجع للعصر اليوناني والروماني والإسلامي والعثماني تم ضبطها في مطار برج العرب عام 2018



طريقة أخري يلجأ إليها المهربون وذلك داخل أمتعة شخصية مشحونة،ومنها كما قال همام ضبط 2 مشكاة من الزجاج ترجع لعصر الأسرة العلوية،وقد تم ضبطها ميناء دمياط البحري في 2018،وجزء من زي عسكري إسلامي تم ضبطها في ميناء الإسكندرية البحري 2019.



وهناك أيضًا 24 تمثالًا وتميمة من البرونز تم ضبطها بمنياء العقبة بالأردن داخل شاحنة ومخبأة داخل أجولة بصل عام 2005،كذلك 3753 قطعة أثرية تم ضبطها داخل إطارات إستبن لشاحنة نقل بضائع بميناء نوبيع البري 2010، وتضم عملات ذهبية وفضية وبرونزية ترجع للعصر اليوناني الروماني،ومغازل من الخشب والعظم وأثقال من الزجاج ترجع للعصر الإسلامي.



ويلجأ المهربون أيضا للتهريب داخل الشاحنات أو السيارات والبضائع المحملة بها،وإخفاء مخطوطات أو كتب أثرية داخل كتب حديثة،حيث شهد 2015 في ميناء بدر البري ضبط مخطوطين مصورين للدراويش المولوية من العصر العثماني،وقد تم إخفائهما داخل كتب حديثة مصدرة إلي تركيا.



وهناك إخفاء قطع أثاث ومشغولات فنية وسط قطع أثار حديث،مثل قطع أثاث ومشغولات فنية من عصر أسرة محمد علي باشا كانت مصدرة داخل شحنة أثاث حديث من ميناء دمياط البحري،وإخفاء قطع أثرية داخل أدوات ومعدات أجهزة كهربائية،مثل أجزاء من هياكل عظمية تم ضبطها في مطار القاهرة 2019.

