مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يهزم جيبوتي بسداسية في تصفيات المونديال

فاز منتخب بوركينا فاسو على نظيره جيبوتي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد "24 سبتمبر الوطني"، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت سداسية بوركينا فاسو، عن طريق “سيرياك كالو بي إيري” و"خوسيه تيندريبيوجو"، و"إدموند فيصل" (هدفان)، و"دانجو واتارا" (هدفان) في الدقائق 16، 25، 36، 43، 59، 89.

فيما شهدت الدقيقة 10، حصول يابي سياد إسمان، لاعب منتخب جيبوتي على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب بوركينا فاسو وصافة المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، فيما يأتي منتخب جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.