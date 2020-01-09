هاني الناظر يكشف سبب ظاهرة تورم أطراف الأصابع في البرد ..فيديو

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث، نصائح هامة عن ظاهرة تورم أطراف الأصابع في فصل الشتاء أو أثناء الطقس البارد.





وقال هاني الناظر، في لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن ظاهرة تورم أطراف الأصابع تسمى بـ «قرصة البرد»، يشعر بها الإنسان مع انخفاض في درجات الحرارة.





وأضاف استشارى الأمراض الجلدية، أن هذه الأيام يشتد فيها فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة نشعر بهذه الحالة، مشيرا إلى أن «قرصة البرد» ينتج عنها التهاب وقد تصل في بعض الأوقات إلى القرحة.





وأوضح أن «قرصة البرد» يحدث للفتيات بصورة أكبر من الشباب، مطالبا بالتواجد في الأماكن الدافئة، وارتداء قفازات، مع الملابس القطنية، أو الاستحمام بمياه ساقعة أو ساخنة ويفضل أن تكون دافئة.





ونصح هاني الناظر الفتيات والشباب، باستخدام الكريمات المضادة للالتهابات خلال فصل الشتاء صباحا ومساء.



