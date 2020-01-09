AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاني الناظر يكشف سبب ظاهرة تورم أطراف الأصابع في البرد ..فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 01:31 ص
الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث، نصائح هامة عن ظاهرة تورم أطراف الأصابع في فصل الشتاء أو أثناء الطقس البارد.

وقال هاني الناظر، في لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن ظاهرة تورم أطراف الأصابع تسمى بـ «قرصة البرد»، يشعر بها الإنسان مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف استشارى الأمراض الجلدية، أن هذه الأيام يشتد فيها فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة نشعر بهذه الحالة، مشيرا إلى أن «قرصة البرد» ينتج عنها التهاب وقد تصل في بعض الأوقات إلى القرحة.

وأوضح أن «قرصة البرد» يحدث للفتيات بصورة أكبر من الشباب، مطالبا بالتواجد في الأماكن الدافئة، وارتداء قفازات، مع الملابس القطنية، أو الاستحمام بمياه ساقعة أو ساخنة ويفضل أن تكون دافئة. 

ونصح هاني الناظر الفتيات والشباب، باستخدام الكريمات المضادة للالتهابات خلال فصل الشتاء صباحا ومساء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصابو البهاق أبرزهم.. هؤلاء عليهم تجنب أشعة الشمس في الشتاء

وداعا لمشاكل الشتاء | 10 نصائح ذهبية يقدمها هاني الناظر لبشرتك

هانى الناظر يكشف علاقة الشتاء بالأمراض الجلدية وكيفية تجنبها..فيديو

نصيحة هاني الناظر.. أرخص علاج لتشقق اليدين والقدمين في الشتاء

توقف عنها فورا.. عادة تفعلها أثناء الاستحمام تصيبك بانقباض الشعيرات الدموية

بعد انخفاض الحرارة.. 5 نصائح من هاني الناظر لمواجهة البرد

ترشيحاتنا

سيد قراره .. اتحاد الكرة يتحدى عضو البرلمان بسبب حسام البدري

أول رد فعل من اتحاد الكرة عن طلب الإحاطة من مجلس النواب

الأمير الوليد يعزم المطربة أحلام على الغداء | شاهد

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

انتهاك للقانون الدولي| رسالة قوية من وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان حول التدخل التركي بليبيا

طه إسماعيل: كارتيرون كان ضحية مخطط الأحمال في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

بملابس شتوية.. نيرمين الفقي تتحدى الطقس البارد في أحدث ظهور

كويتية تلتقط فيديو لـ سائق سيارة أثناء تحرشه بها على الطريق