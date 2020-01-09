707 جنيهات للجرام عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020

استقرت اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 على ارتفاعات امس الاربعاء بنحو 10 جنيهات للجرام ، وسجل عيار 21 الاكثر انتشار ومبيعا قيمة 707 جنيهات للجرام









سعر عيار 21





سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 707 جنيهات





سعر عيار 18 اليوم الخميس





عيار 18 سجل 606 جنيهات للجرام





سعر عيار 24 اليوم الخميس 9-1-2020





عيار 24 سجل 808 جنيهات للجرام





الأسعار العالمية للأوقية اليوم الخميس





سجلت سعر الاوقية نحو 1584 دولار بالبورصات العالمية





سعر الجنيه الذهب





سجل الجنية الذهب نحو 5,656 جنيه



