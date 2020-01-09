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اقتصاد

707 جنيهات للجرام عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020

الخميس 09/يناير/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 على ارتفاعات امس الاربعاء بنحو 10 جنيهات للجرام ، وسجل عيار 21 الاكثر انتشار ومبيعا قيمة 707 جنيهات للجرام 


سعر عيار 21 

سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 707 جنيهات

سعر عيار 18 اليوم الخميس 

عيار 18 سجل 606 جنيهات للجرام 

سعر عيار 24 اليوم الخميس 9-1-2020 

عيار 24 سجل 808 جنيهات للجرام

الأسعار العالمية للأوقية اليوم الخميس 

سجلت سعر الاوقية نحو 1584 دولار بالبورصات العالمية 

سعر الجنيه الذهب 

سجل الجنية الذهب نحو 5,656 جنيه

وأسعار الذهب ارتفعت بشكل مفاجئ، امس الأربعاء، بنحو 2% مقتربة من سعر 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قواعد في العراق تستضيف قوات أميركية، حسب سكاي نيوز عربية.
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