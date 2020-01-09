707 جنيهات للجرام عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020

استقرت اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 على ارتفاعات امس الاربعاء بنحو 10 جنيهات للجرام ، وسجل عيار 21 الاكثر انتشار ومبيعا قيمة 707 جنيهات للجرام
سعر عيار 21
سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 707 جنيهات
سعر عيار 18 اليوم الخميس
عيار 18 سجل 606 جنيهات للجرام
سعر عيار 24 اليوم الخميس 9-1-2020
عيار 24 سجل 808 جنيهات للجرام
الأسعار العالمية للأوقية اليوم الخميس
سجلت سعر الاوقية نحو 1584 دولار بالبورصات العالمية
سعر الجنيه الذهب
سجل الجنية الذهب نحو 5,656 جنيه
وأسعار الذهب ارتفعت بشكل مفاجئ، امس الأربعاء، بنحو 2% مقتربة من سعر 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قواعد في العراق تستضيف قوات أميركية، حسب سكاي نيوز عربية.