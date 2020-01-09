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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مراكز الشباب ويشرف على تنفيذ إزالة التعديات

الخميس 09/يناير/2020 - 09:59 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من قرى ومدن المحافظ في إطار جولاته المستمرة للمرور على أماكن تقديم الخدمات ومشروعات المحافظة والالتقاء مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم وحلها ميدانيا.

وبدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد مركز شباب دملو التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث لاحظ أثناء الجولة وجود مساحات كبيرة غير مستغلة بمركز الشباب من بينها قطعة أرض قام عدد من الأهالى بالتعدى بالبناء عليها فوجه بإزالة المباني فورا.

كما قام بالإشراف على عملية الإزالة كما طالب المحافظ رئيس المدينة بتعيين حراسة أمنية على الأرض وإخلاء الأرض من أنقاض المباني، كما سيتم اتخاذ الإجراءات لإنشاء ملعب قانوني بالقرية واستغلال المساحات الفارغة في إقامة أنشطة يمارسها شباب القرية.

كما تفقد المحافظ خلال جولته مركز شباب ميت الحوفيين إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة بنها أيضا، وقام المحافظ بتفقد مركز الشباب وطالب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بالأنشطة المقدمة بالمركز والمتابعة المستمرة وإيجاد قطعة أرض لإنشاء ملعب عليها، حيث لم يتم إنشاء ملاعب لمركز شباب القرية حتى الآن.
محافظ القليوبية يتفقد مراكز الشباب ويشرف على تنفيذ إزالة التعديات
محافظ القليوبية يتفقد مراكز الشباب ويشرف على تنفيذ إزالة التعديات
محافظ القليوبية يتفقد مراكز الشباب ويشرف على تنفيذ إزالة التعديات
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