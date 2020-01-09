AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عملات الملاذ الآمن تتخلى عن مكاسبها في ظل هدوء بين أمريكا وإيران

الخميس 09/يناير/2020 - 12:27 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
تراجعت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني يوم الخميس في ظل إحجام الولايات المتحدة وإيران عن مفاقمة الصراع، إذ تعود الأسواق لتبني نهج أكثر إقبالا على المخاطرة بفضل آمال اتفاق تجاري أمريكي صيني.

وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الليل على هجوم إيراني على قوات أمريكية من خلال عقوبات لا العنف. ولم تبد إيران مؤشرات فورية على مزيد من الرد على ضربة جوية أمريكية في الثالث من يناير قتلت أحد أكبر قادتها العسكريين.

ومحا الين، الذي يُعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية بفضل عمق سيولته وفائض ميزان المعاملات الجارية الياباني، سريعا مكاسبه التي حققها بعد هجوم يوم الأربعاء الصاروخي.

وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.2 بالمئة عند 109.36، وهو أدنى مستوياته في أسبوع ونصف الأسبوع.

وهبطت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة مقابل اليورو، إذ جرى تداول اليورو مقابل 1.1115 دولار، وبنفس النسبة أمام الجنيه الاسترليني الذي بلغ في أحدث التعاملات 1.3112 دولار.

وصعد اليورو أيضا مقابل الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن آخر، 0.2 بالمئة إلى 1.0833.

وزاد اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 6.9175 أمام الدولار خلال الليل في الأسواق الخارجية، مدعوما أيضا بقراءة مستقرة للتضخم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يواصل خسائره مع ترقب انتخابات بريطانيا

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

بعد الهجوم الإيراني.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياته منذ أشهر

أعلى مستوى في 7 سنوات| ارتفاع مفاجئ لـ أسعار الذهب بعد ضرب إيران قواعد أمريكية

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها في 6 أعوام مع تصاعد توترات المنطقة

ترشيحاتنا

المعاينة الأولية لـ فيلا إيهاب توفيق تكشف سبب اندلاع الحريق.. صور

إصابة 18 من قوات حفظ السلام فى هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية بمالي

فيديو تجاوز 4 ملايين مشاهدة.. طفل يجري على حافة شرفة من الدور السابع

أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة.. وكاميرات المراقبة تفضح فعلتها

42 مليون إسترليني.. رئيس باركليز السابق يعترف بفضيحة رشوة جديدة لـ قطر

تخفيض جديد في أسعار سكودا skoda بقيمة 40 ألف جنيه.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور