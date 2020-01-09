عدم قبول طعن مدير عام بالتأمينات لوقف قرار مجازاته

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم القبول الشكلي لطعن مدير عام لمنطقة تأمينات الشرقية للعاملين بالقطاع الحكومى، لوقف قرار مجازاته من رئيس صندوق العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر، وإيقاف صرف نصف أجره، لرفعه بغير الشكل الذي رسمه القانون.



وتبين للمحكمة، أن الطاعن لجأ للقضاء دون أن يلجأ للجنة التوفيق فى بعض المنازعات المختصة قبل إقامة الطعن، ومن ثم يكون أغفل اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المُشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن.