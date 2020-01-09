مدرسة هويتنا | تكلفتها 100 مليون جنيه والإشراف العام لوزارة التعليم

وقعت وزارة التربية والتعليم اليوم بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر ومحافظة القاهرة لإنشاء مدرسة هويتنا .



ووفقا للبروتوكول، ستكون مدرسة هويتنا تحت الإشراف العام لوزارة التربية والتعليم وفقا للوائح والقوانين و بنود البروتوكول الموقع اليوم



وتتولى وزارة التربية والتعليم إنهاء جميع الإجراءات واستصدار القرارات اللازمة لتشغيل وإدارة المدرسة بحسبانها غير هادفة للربح طبقا لرؤسك اتحاد بنوك مصر و سياسة وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية



وستتولى وزارة التربية والتعليم ايضا قرارا بتشكيل مجلس إدارة المدرسة لمباشرة اختصاصاته طبقا للمنصوص عليه بالبروتوكول ويكون أعضاؤه من مرشحي اتحاد بنوك مصر والوزارة والمجتمع المدني.



أما عن دور محافظة القاهرة فقد تولت إتاحة قطعة أرض على مساحة ٥ أفدنة بمنطقة عين حلوان لتشييد المدرسة، و تنسيق الأعمال لاستصدار كافة التراخيص والإجراءات اللازمة لعملية البناء.



وبخصوص دور اتحاد بنوك مصر ، فقد خصص ١٠٠ مليون جنيه مصري من إجمالي مساهمات البنوك المصرية لإنشاء وتأسيس مدرسة هويتنا ، وإرساء نموذج متكامل يمكن تعميمه وتكراره وذلك بتوفير الملكية الفكرية متضمنة الرؤية و الهوية المؤسسية (اسم و شعار المدرسة ) و التصميم المتكامل ، و كذلك اختيار جهة التشغيل المسئولة عن تزويد الاتحاد بالآليات وسياسات العمل والأدلة الإجرائية المتممة للرؤية بالإضافة إلى إدارة المدرسة بأسلوب يضمن الفاعلية وتحقيق الأهداف المرجوة وذلك بالتنسيق مع وزارك التربية والتعليم والتعليم الفني