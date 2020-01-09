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محافظات

بدء أعمال إنشاء السوق الحضاري بواحة سيوة في مطروح

الخميس 09/يناير/2020 - 03:31 م
إنشاء السوق الحضاري
إنشاء السوق الحضاري بواحة سيوة في مطروح
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ايمن محمود
بدأ بواحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح، إنشاء اول سوق حضاري حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وتولى اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، المرور على أعمال صب القواعد الخرسانية لإنشاء السوق الحضاري بمنطقة أبو صحرا بمركز ومدينة سيوة.

وأكد أن السوق مقام على مسطح 1950م2، وإجمالي مبان على مساحة 700م2حيث يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح.

وأشار إلى أن إنشاء السوق يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الميدانى لكافة الأعمال والمشروعات الخدمية بكل مدينة للوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال والإسراع في إنهائها وفق التوقيتات المحددة.

من ناحية أخرى قام رئيس مدينة سيوة بالمرور الميدانى على موقع إنشاء نادي الواحة بسيوة وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الهدم للمبنى القديم ،حيث تتم أعمال الحفر بالموقع تمهيدًا لأعمال إنشاء القواعد الخرسانية لإنشاء المبنى ، على مساحة 144 م2 من دور ارضى ودور اول ،مع مقترح توسعة مساحة النادي ليتضمن أماكن للأنشطة الرياضية المختلفة وكذلك بناء سور حضاري.
بدء أعمال إنشاء السوق الحضاري بواحة سيوة في مطروح
بدء أعمال إنشاء السوق الحضاري بواحة سيوة في مطروح
بدء أعمال إنشاء السوق الحضاري بواحة سيوة في مطروح
بدء أعمال إنشاء السوق الحضاري بواحة سيوة في مطروح
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