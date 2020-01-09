«كما تراها» أول مجموعة قصصية في علم النفس الإيجابي

تستعد دار نبراس للنشر لطرح مجموعة قصصية بعنوان "كما تراها"، وهي أول مجموعة قصصية كتبت على أسس ومبادئ علم النفس الإيجابي في الوطن العربي



وقال مؤمن راشد المشرف على العمل إن المجموعة هي نتاج ورشة كتابة بمشاركة ثمانية من الشباب من مختلف الأفكار والتوجهات.



وأضاف راشد إن الفكرة المجموعة هو طرح مفاهيم علم النفس الإيجابي التي تحدثت عنها دار نبراس في سلسلة الحياة الطيبة عبر مجموعة قصصية لتوصيل الأسس النفسية لعلم النفس الإيجابي التي تتحدث عن السعادة والفضائل والعيش من أجل خدمة الآخرين وغيرها من المفاهيم بشكل مبسط وممتع في الوقت نفسه ويجعل للقصة هدف ومخزى كذلك.



وأكد أن هذا العمل الريادي لن يكون الأخير لتلك المجموعة الشبابية، لافتا الانتباه إلى أنه ستصدر روايات ومجموعات قصصية أخرى في المجال ذاته خلال الفترة القادمة.