مسئول إيراني يكشف أين تعالج أمريكا جنودها المصابين في هجوم قاعدة عين الأسد



ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن حاجي زاده قوله إن أمريكا نقلت جنودها المصابين من جراء الهجمة الصاروخية إلى إسرائيل. وأضاف زاده: " لم نكن نسعى وراء القتل، بل كنا وراء توجيه الضربة لماكينة العدو العسكرية".



وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى اطلاق 13 صاروخا صوب القاعدتين في العراق وقال: لم نسع وراء القتل إثر هذه العمليات رغم انه من المؤكد أدت العملية الى مقتل وجرح عشرات الاشخاص بحيث كان باستطاعتنا أن نخطط بشكل للعملية بأن تكون في الخطوة الاولى 500 قتيل، بحيث اذا كانوا يقومون بالرد فإن اعداد القتلى كانت ستتراوح من 4 الى 5 الاف شخص في الخطوتين الثانية والثالثة". حسب قوله.



وأضاف: كافة الصواريخ اصابت اهدافها في قاعدة عين الاسد بحيث لم يطلقوا حتى رصاصة واحدة صوب صواريخنا ، كانت القوات الأمريكية على اهبة الاستعداد وكانت هناك 12 طائرة استطلاع تقوم بأداء مهامها بقلق.



وأردف قائلا: إن قواعد التاجي وعين الاسد وشهيد معفر بالاردن و على السالم بالكويت شاركت في تنفيذ مخطط اغتيال سليماني وكان اول خيارنا للانتقام قاعدة التاجي الا اننا قمنا باختيار قاعدة عين الاسد بعد ذلك .



وأضاف ان قاعدة عين الاسد تعد أكبر و أبعد قاعدة من أراضي إيران ونحن استخدمنا صواريخ فاتح "313 " و صواريخ " قيام" لتدمير الاهداف المحددة مسبقا ، مبينا انه تم تدمير المبنى الرئيسي لمركز قيادة العمليات في عين الاسد.



ولفت قائد القوة الجوفضائية إلى نقل القتلى والجرحى في صفوف القوات الامريكية الى الاردن و الأراضي المحتلة كما تم نقل عدد من المجروحين الى المستشفى الامريكي في بغداد عبر مروحية "شينوك" مبينا ان الرد على عملية اغتيال قاسم سليماني فتح صفحة جديدة في تاريخ تطورات المنطقة.

قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، إن توجيه الضربات الصاروخية لأهم قاعدة امريكية كانت انطلاقة لعمليات كبرى، على حد قوله.