لأول مرة بأفريقيا.. القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم

وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم مصر 2021 والتى تعتبر أول بطولة كأس عالم عسكرية فى نسختها الجديدة تقام بالقارة الإفريقية ويشارك بها 16 منتخبا على مستوى العالم " 4 فرق من أوروبا ، و4 فرق من أفريقيا ، و4 فرق من آسيا ، و4 فرق من الأمريكتين "



وتقام على إستادات " القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة".



وألقى مساعد وزير الدفاع كلمة أكد فيها أن تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين أفراد القوات المسلحة فى مختلف دول العالم هدف نبيل تسعى إليه كافة الجيوش، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية ممثلة فى جهاز الرياضة العسكرى تعد بتنظيم رائع ومتميز للبطولة التى تقام لأول مرة فى قارة أفريقيا فى نسختها الجديدة كأفضل ما يكون وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية والإتحاد المصرى لكرة القدم .



وألقى هيرفى روبيرت رئيس المجلس الدولى للرياضة العسكرية كلمه أعرب فيها عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم العسكرية الثالثة وثقته أن تنظيم البطولة سيكون على أفضل ما يكون، موضحًا أن الشعب المصرى من الشعوب المحبه لكرة القدم ولجيشهم الوطنى وسينعكس على البطولة



موجهًا الشكر إلى جميع الجهات الحكومية التى ستشارك المجلس الدولى للرياضة العسكرية فى تنظيم البطولة.



وكانت اللجنة الفنية من المجلس الدولى للرياضة العسكرية قد قامت بالمرور على مدى جاهزية واستعداد جمهورية مصر العربية للإستضافة البطولة من إستادات وفنادق ومستشفيات وعناصر تأمين ومواصلات، وحصلت مصر على شرف تنظيم البطولة عقب تقديم ملف الترشيح خلال فعاليات الجمعية العمومية للمجلس الدولى للرياضة العسكرية والتى أقيمت بفيتنام عام 2019.



وينص عقد التنظيم على أن تتعاون كل من اللجنة التنسيقية لكأس العالم العسكرى لكرة القدم التابعة للإتحاد الدولى للرياضة العسكرية واللجنة المنظمة المحلية، مطبقين أفضل معايير التعاون لضمان التنظيم والتنفيذ الملائمين لكأس العالم العسكرى لكرة القدم.



حضر مراسم توقيع العقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية بمصر وأفريقيا.

