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توك شو

مادلين طبر تؤدى مشهدًا كوميديًا على الهواء .. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 10:02 م
مادلين طبر
مادلين طبر
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البهى عمرو
قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، إنها تحب الشخصيات الطيبة والحنونة، مؤكدة أنها من الشخصيات الطيبة.

ودخلت مادلين طبر فى حالة من الضحك الشديد ومعها الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " حديث المساء" المذاع على قناة إم بي سي مصر ، عقب تمثيلها مشهدا كوميديا كانت قد شاهدته خلال رحلة لها على متن الطائرة.

وأضافت مادلين طبر، أنها كانت مستقلة طائرة وشاهدت سيدة كانت تمثل على زوجها أنها خائفة من اقلاع الطائرة ، على حد قولها.

وأشارت مادلين طبر، إلى أن السيدة التى شاهدتها كانت تمثل، وزوجها كان مقتنعا بذلك.
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