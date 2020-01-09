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المسماري لـ أردوغان: لا تراجع قبل القضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة

الخميس 09/يناير/2020 - 08:20 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
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حمزة شعيب
علق اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ما أسماه دعوة وقف القتال، معقبا: "نحن مستمرون إلى النهاية".

وتابع "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنهم أكدوا في أكثر من بيان منذ 2014 وحتى الآن أن هدفهم هو القضاء على الإرهاب في ليبيا والميليشيات المسلحة، مضيفا أن تركيا منذ توقيعها الاتفاقية العسكرية والأمنية مع حكومة الوفاق وهى كل يوم في تراجع إلى الخلف.

وأشار الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن تصريحات تركيا متضاربة، وهم الآن يبحثون عن الجلوس حول طاولة المفاوضات للحفاظ على بعض آمالهم، وحتى لا يخسروا طموحاتهم.
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