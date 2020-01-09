AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلوب مُصرّ على التعاقد مع نجم برشلونة لمنافسة محمد صلاح| تفاصيل

الخميس 09/يناير/2020 - 11:21 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
Advertisements
محمد رشاد
ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي الذي يضم بين صفوفه نجمنا المصري الدولي محمد صلاح، يصر على التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة لتوفير منافسة مع ساديو ماني ومحمد صلاح في الهجوم.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن ليفربول حصل على فرصة أكبر لتسهيل التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب من برشلونة، وأصبحت إدارة الفريق الكتالوني أكثر مرونة في التفريط فيه وذلك بسبب إصاباته المتكررة.

ويرى كلوب أن عثمان ديمبلي سيكون خيارا مثاليا لمشاركة محمد صلاح وساديو ماني في هجوم الفريق من أجل توفير المنافسة من جانب، ولمنح كل منهم راحة في بعض الأوقات.

وأصبح برشلونة مستعدا للموافقة على رحيل ديمبلي بقيمة أكثر مما دفع فيه للتعاقد معه من بوروسيا دورتموند وذلك إذا حصل على عرض بقيمة 100 مليون يورو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلوب يحسم موقف ليفربول من ضم كيليان مبابي

كلوب يحسم موقفه من التعاقد مع بديل حال غياب محمد صلاح وماني وفيرمينيو

بسبب محمد صلاح وساديو ماني.. لاعب ليفربول يعلن رغبته في الرحيل عن الريدز

عثمان ديمبلي يغيب عن برشلونة 10 أسابيع بسبب الإصابة

كلوب يصرح نادما: أخطأت في حق ساديو ماني

ينافس ميسي ورونالدو..ترشيح محمد صلاح لـ جائزة جديدة | تفاصيل

ترشيحاتنا

كباش الكرنك الأربعة تصل القاهرة.. ومصادر: وضعها في أرض الحزب الوطني مع المسلة

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

أخبار الفن| انهيار إيهاب توفيق بجنازة والده .. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

تطور جديد.. اتحاد الكرة يحيل شكوى الزمالك ضد كهربا إلى الفيفا

ضعف المياه عن 4 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

نستينا البرد.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة تثير الجدل

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون