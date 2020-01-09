كلوب مُصرّ على التعاقد مع نجم برشلونة لمنافسة محمد صلاح| تفاصيل

ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي الذي يضم بين صفوفه نجمنا المصري الدولي محمد صلاح، يصر على التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة لتوفير منافسة مع ساديو ماني ومحمد صلاح في الهجوم.



وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن ليفربول حصل على فرصة أكبر لتسهيل التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب من برشلونة، وأصبحت إدارة الفريق الكتالوني أكثر مرونة في التفريط فيه وذلك بسبب إصاباته المتكررة.



ويرى كلوب أن عثمان ديمبلي سيكون خيارا مثاليا لمشاركة محمد صلاح وساديو ماني في هجوم الفريق من أجل توفير المنافسة من جانب، ولمنح كل منهم راحة في بعض الأوقات.



وأصبح برشلونة مستعدا للموافقة على رحيل ديمبلي بقيمة أكثر مما دفع فيه للتعاقد معه من بوروسيا دورتموند وذلك إذا حصل على عرض بقيمة 100 مليون يورو.