أغنية "بطلة حدوتك" لـ جنات ووليد سعد تقترب من نصف مليون مشاهدة

طرحت الفنانة جنات، مؤخرًا أغنية "بطلة حدوتك" تتر مسلسل بخط الأيد، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وحققت الأغنية نجاح كبير حيث تخطت النصف مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب".



وتقول كلماتها :"الوردة بتدبل لما مانهتمش بجمالها .. والواحده بتتعب لما اللي بتحبه بيهملها .. والكلمة الحلوة ماتتحسِش لما نأجلها .. ليه محدش فينا بيتعلم من غلطه عملها".



أغنية "بطلة حدوتك" كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقى.



يذكر أن حقق مسلسل "بخط الأيد نجاح كبير في اولى حلقاته، وهو من بطولة أحمد رزق، ويسرا اللوزي، وياسر علي ماهر، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وعدد أخر من النجوم، وهو من إخراج شيرين عادل، وتأليف هالة الزغندي.



