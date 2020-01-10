AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية "بطلة حدوتك" لـ جنات ووليد سعد تقترب من نصف مليون مشاهدة

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:45 ص
أحمد رزق
أحمد رزق
Advertisements
آيه عاطف
طرحت الفنانة جنات، مؤخرًا أغنية "بطلة حدوتك" تتر مسلسل بخط الأيد، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وحققت الأغنية نجاح كبير حيث تخطت النصف مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب".

وتقول كلماتها :"الوردة بتدبل لما مانهتمش بجمالها .. والواحده بتتعب لما اللي بتحبه بيهملها .. والكلمة الحلوة ماتتحسِش لما نأجلها .. ليه محدش فينا بيتعلم من غلطه عملها".

أغنية "بطلة حدوتك" كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقى.

يذكر أن حقق مسلسل "بخط الأيد نجاح كبير في اولى حلقاته، وهو من بطولة أحمد رزق، ويسرا اللوزي، وياسر علي ماهر، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وعدد أخر من النجوم، وهو من إخراج شيرين عادل، وتأليف هالة الزغندي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا رب يعجبكم.. أحمد رزق يروج لمسلسله الجديد بخط اليد

أحمد رزق طبيب تخدير في مسلسل" بخط الإيد"

أحمد رزق: سعيد بمفاجأة جنات والشرنوبي في مسلسل بخط الإيد

تتر مسلسل بخط الأيد يجمع جنات ومحمد الشرنوبي في أغنية جديدة

رشا بن معاوية بطلة من أبطال مسلسل بخط الأيد

جنات تطرح تتر مسلسل بخط الأيد بالاشتراك مع وليد سعد.. فيديو

ترشيحاتنا

ملخص مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في السوبر الإسباني .. فيديو

هل يجوز الاقتصار على الفاتحة في الصلاة؟ .. الإفتاء توضح .. فيديو

بومبيو: لم نكن نعلم بموعد ومكان خطط سليماني لشن هجمات ضدنا

آخر كلامه لا إله إلا الله.. شاهد لحظة خروج روح شيخ جليل في خطوبة شاب كويتي

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

موقع أمريكي يرصد القطاعات الأمثل للاستثمار بمصر

AdvertisementS

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

جوزي جه.. دفن جثة طبيب سقط من الطابق الثاني عشر هربا من شقة عشيقته بالجيزة

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

طقس سيئ وأمطار.. رسائل مهمة من الداخلية لـ قائدي السيارات

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 10 -1-2020 .. فيديو

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن