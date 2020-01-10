AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء: إنتاج ١.٦ مليار جنيه من الفكة خلال ٤ سنوات

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:18 ص
الفكة
الفكة
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود أزمة في توافر العملات المعدنية "الفكة". 

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في العملات المعدنية المساعدة، وأن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكافة فئاتها بالأسواق دون أي عجز، مُوضحةً أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

وأن هناك احتياطيًا من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزي في هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية، كما أن هناك منفذًا بمصلحة "الخزانة العامة" لتوزيع العملات المعدنية المساعدة.

وتم زيادة ساعات العمل بمصلحة "سك العملة" بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بحيث يتم إنتاج ١,٦ مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» خلال ٤ سنوات، وكذلك يتم توزيع «الفكة» بالمحافظات، وجار حاليًا الاتفاق مع هيئة البريد والبنوك، للإسهام في توزيع «الفكة»؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.

وفي إطار تعظيم دور مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" في توثيق "ذاكرة مصر" لبناء الوعى الوطني، فقد تم سك المشروعات القومية على العملات المعدنية، وتخليدًا لذكرى الشخصيات الوطنية التي أثرت الحياة العامة بعطائها المثمر وإسهاماتها المضيئة في التاريخ المصري، وذلك إدراكًا لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها مصر.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: لا صحة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صناعة الأدوية

الحكومة تنفي فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية

تعرف على حقيقة رفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ

الحكومة توضح الحقائق.. 14 شائعة روجت على الميديا خلال أسبوع.. الدولة تتراجع عن شراء محصول القمح من المزارعين.. فيروس سي ينتشر في المدارس.. رسوم سنوية على عقود الزواج.. إعصار خطير تنتظره مصر

شائعة مروجة وحقيقة مؤكدة .. قانون يحصن صندوق مصر السيادي ضد الرقابة والمساءلة.. الدولة تحظر زراعة الأرز نهائيًا.. الحكومة تلغي الدعم التمويني تدريجيا هذا العام 2020

المالية: لا اختناقات في الفكة والطاقة الإنتاجية تجاوزت 1.5 مليون جنيه يوميًا

ترشيحاتنا

زوج ميجان.. صحيفة تجرد الأمير هاري من لقبه وتستبعده من الصورة

بفستان أسود.. وفاء عامر تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل توفيق عكاشة

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

هل يجوز جمع نية صيام النوافل مع قضاء أيام رمضان| الإفتاء تجيب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10- 1- 2020 والقنوات الناقلة

رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني يكشف حقيقة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس غدا السبت.. فيديو

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أجواء أوروبية على أرض مصرية..سانت كاترين ترتدي الثوب الأبيض والثلج يغطي المدينة

مش بالسن.. 20 صورة تكشف عن إطلالات سميرة سعيد الشبابية.. صور