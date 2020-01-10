موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نادي زيسكو الزامبي فى التاسعة مساء اليوم باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويشارك الزمالك ضمن المجموعة الأولى بجانب زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، ويحتل المركز الثاني برصيد نقاط خلف مازيمبي المتصدر برصيد 7 نقاط، بينما يحل زيسكو وأول أغسطس بالمركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.



ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية باعتبارها صاحبة حقوق البث.. بينما سيتم نقل المباراة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت.



وجاءت قائمة الفريق التي دخلت في معسكر مغلق أمس استعدادا لـ مباراة زيسكو اليوم على النحو التالى:



محمد عواد - محمد أبوجبل في حراسة المرمى.



محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش- حازم امام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.



طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفي فتحي في خط الوسط.



عمر السعيد - مصطفى محمد في خط الهجوم.



واستبعد الجهاز الفني كلا من محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبدالله جمعة وخالد بوطيب وكريم بامبو وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا لأسباب مختلفة.













