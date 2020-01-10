الحكومة تنفي 14 شائعة في 7 أيّام.. فيديو وإنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو وإنفوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.





وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 3 حتى 10 يناير 2020):





نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما ترد حول تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة ، كما تفي المركز ما اثير حول حصر أصول الدولة إلكترونيًا تمهيدًا لبيعها ، ونفي المركز ايضا ما انتشر حول إلغاء تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ونفي ما تداول حول حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.





كما نفي المركز ما تداول حول إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهريًا ، كما نفي ما اثير حول عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي، ونفي المركز ايضا ما تداول حول تكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد، كما نفي ما تردد حول غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية.





ونفي المركز الاعلامي ما تردد حول انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية، كمًا نفي ما اثير حول تغيير تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، كما نفي ما تداول حول نقص العملات المعدنية " الفكة " بالأسواق.



