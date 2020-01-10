أولاد آدم.. ماجي بوغصن تنشر بوستر أحدث أعمالها

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن بوستر لمسلسلها الجديد من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت ماجي في البوستر برفقة الفنان مكسيم خليل، والفنانة دانيلا رحمي، والفنان قيس".وعلقت ماجي على البوستر قائله:"انتظرونا بمسلسل أولاد أدم، للمخرج الرائع الليث حجو والكاتب الموهوب رامي كوسا".يذكر أن الفنان مجي بوغصن كانت قد أجرت منذ فترة عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حميد من المخ واستمرت العملية لمدة 5 ساعات، وقد جرى اكتشاف هذا الورم عام 2018 الماضي وظلت تحت المتابعة.وكانت ماجى بوغصن خاضت السباق الدرامي الرمضاني ٢٠١٩ بمسلسل "بروفة" مع النجم المصري أحمد فهمي.