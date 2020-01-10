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أخبار العالم

الجيش الليبي يأمر بمنع السفن من الإبحار إلى ميناءي مصراتة والخمس

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:37 م
ميناء الخمس
ميناء الخمس
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الجيش الوطني الليبي أمر مصلحة الموانئ والنقل البحري بالإعلان دوليا عن منع السفن من الإبحار إلى ميناءي مصراتة والخمس.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر، أصدرت أمي الخميس، بيانا، أكدت فيه مواصلة الحرب على الإرهاب باتجاه طرابلس رغم الترحيب بالمبادرة الروسية.

وقال أحمد المسماري، في بيان إن الجيش الليبي سيواصل عملياته ضد الجماعات الإرهابية في طرابلس، مضيفًا أن هناك دولا تدعم الإرهاب تنقل المسلحين إلى ليبيا لقتال الجيش.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن، أول أمس الأربعاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان توصلا إلى توافق في الرأي بشأن الأزمة في ليبيا.

فيما قال نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع بوتين وأردوغان، إن الرئيسين يطالبان بوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من منتصف ليلة 12 يناير.
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