شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

حصل موقع "صدى البلد"،على صور لقتيل فيلا نانسي عجرم، عقب قتله داخل الفيلا من قبل زوجها الدكتور فادي، حيث تم تجريده من ملابسه أثناء المعاينة والفحص.



وأثارت هذة القضية جدلًا واسعًا حول نانسي عجرم وأسرتها، بسبب تداول أقاويل تفيد بأن هذا الشاب السوري يعمل لدى نانسي عجرم، وأنه ليس لصًا.



الغريب في الأمر أيضًا هو عدد الرصاصات التي تلقاها جسد الشاب، من زوج نانسي الدكتور فادي، حيث بلغ عددها ما يقرب من 18 طلقة في أماكن متفرقة بالجسد.



ومازالت التحقيقات مستمرة مع نانسي عجرم، وزوجها، لمعرفة حقيقة الأمر، وهوية الشاب الذي تلصص إلى داخل المنزل وهل هو بالفعل لصًا أم هنالك حقيقة أخرى ستكشفها التحريات اللبنانية.