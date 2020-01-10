AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:16 م
نانسى عجرم وزوجها
نانسى عجرم وزوجها والقتيل
Advertisements
آيه عاطف
حصل موقع "صدى البلد"،على صور لقتيل فيلا نانسي عجرم، عقب قتله داخل الفيلا من قبل زوجها الدكتور فادي، حيث تم تجريده من ملابسه أثناء المعاينة والفحص.

وأثارت هذة القضية جدلًا واسعًا حول نانسي عجرم وأسرتها، بسبب تداول أقاويل تفيد بأن هذا الشاب السوري يعمل لدى نانسي عجرم، وأنه ليس لصًا.

الغريب في الأمر أيضًا هو عدد الرصاصات التي تلقاها جسد الشاب، من زوج نانسي الدكتور فادي، حيث بلغ عددها ما يقرب من 18 طلقة في أماكن متفرقة بالجسد.

ومازالت التحقيقات مستمرة مع نانسي عجرم، وزوجها، لمعرفة حقيقة الأمر، وهوية الشاب الذي تلصص إلى داخل المنزل وهل هو بالفعل لصًا أم هنالك حقيقة أخرى ستكشفها التحريات اللبنانية.
شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها
شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس لصًا | مفاجأة جديدة حول الشاب السوري المقتول بـ فيلا نانسي عجرم

حقيقة الصورة المتداولة للشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم

مفاجأة جديدة | رد عائلة الشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم

ظل 5 ساعات بالداخل | أحدث مفاجآت قتيل فيلا نانسي عجرم

كلمات موجعة | أول تعليق من والدة قتيل فيلا نانسي عجرم

تريند الفن | قتيل فيلا نانسي عجرم ليس لصا.. غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية

ترشيحاتنا

راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لابنه في عيد ميلاده

تراجع كبير .. أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 10 يناير

شاهد.. مقطع فيديو يفضح إيران وهجماتها على القواعد الأمريكية في العراق

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

اصطدام ناقلة نفط روسية بقارب صيد تركي قرب إسطنبول

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها