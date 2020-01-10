AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خدمة مجانية جديدة بـ مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.. تعرف عليها

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:11 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
Advertisements
قســــم التعليم
أعلن قسم الباطنة العامة بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط عن إتاحة الكشف المجاني عن أمراض السكر وإجراء كافة التحاليل الطبية للسكر والكلى وذلك يومي 14/13 يناير 2020 .

وأوضحت مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط أن هذا الكشف المجاني سيكون بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي لطب أزهر أسيوط.

يأتي ذلك حرصا من جامعة الأزهر على توفير الخدمات العلاجية لأهالي أسيوط الكرام وتقديم كافة الفحوصات الطبية لهم من أجل تحسين صحة المواطنين ونشر الوعي الصحي بينهم.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير الامتحانات بكليات مدينة نصر
ناصر البدري وكيلا لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر

وكان الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر قد أكد أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أنه قد شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية، مشددا على أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليا وخارجيا وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان.

وأكد المحرصاوي، أن زياراته المتكررة شبه اليومية للمستشفيات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحرصاوي ونور الدين يفتتحان المؤتمر الدولي الرابع لكلية طب الأزهر بأسيوط

المحرصاوي يتفقد العيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط

رئيس جامعة الأزهر من مستشفى أسيوط: ضرورة النظافة وتواجد الأطباء

المحرصاوي يفاجئ مستشفى الحسين الجامعي التابع لطب بنين الأزهر بزيارة خاطفة

حصاد جولات رئيس جامعة الأزهر في 2019

جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية تنموية شاملة إلى محافظة الغربية

ترشيحاتنا

تبوك تحت الصفر.. 10 مشاهد مذهلة من جبل اللوز بالسعودية.. فيديو وصور

أنثى فيل ترفس صديق ابنها في حركة خبيثة قبل أن تراه أمه

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

بفستان من لابورجوازي.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

تعرف على كيفية صرف إعانة البطالة بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد

زوج ميجان.. صحيفة تجرد الأمير هاري من لقبه وتستبعده من الصورة

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس غدا السبت.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها