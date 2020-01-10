خدمة مجانية جديدة بـ مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.. تعرف عليها

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن