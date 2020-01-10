خدمة مجانية جديدة بـ مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.. تعرف عليها

أعلن قسم الباطنة العامة بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط عن إتاحة الكشف المجاني عن أمراض السكر وإجراء كافة التحاليل الطبية للسكر والكلى وذلك يومي 14/13 يناير 2020 .
وأوضحت مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط أن هذا الكشف المجاني سيكون بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي لطب أزهر أسيوط.
يأتي ذلك حرصا من جامعة الأزهر على توفير الخدمات العلاجية لأهالي أسيوط الكرام وتقديم كافة الفحوصات الطبية لهم من أجل تحسين صحة المواطنين ونشر الوعي الصحي بينهم.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير الامتحانات بكليات مدينة نصر
ناصر البدري وكيلا لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر
وكان الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر قد أكد أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أنه قد شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية، مشددا على أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليا وخارجيا وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان.
وأكد المحرصاوي، أن زياراته المتكررة شبه اليومية للمستشفيات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية.
وأوضحت مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط أن هذا الكشف المجاني سيكون بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي لطب أزهر أسيوط.
يأتي ذلك حرصا من جامعة الأزهر على توفير الخدمات العلاجية لأهالي أسيوط الكرام وتقديم كافة الفحوصات الطبية لهم من أجل تحسين صحة المواطنين ونشر الوعي الصحي بينهم.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير الامتحانات بكليات مدينة نصر
ناصر البدري وكيلا لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر
وكان الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر قد أكد أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أنه قد شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية، مشددا على أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليا وخارجيا وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان.
وأكد المحرصاوي، أن زياراته المتكررة شبه اليومية للمستشفيات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية.