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أخبار العالم

شاهد.. ابنة قاسم سليماني تحمل السلاح خلال صلاة الجمعة

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:16 م
زينب ابنة قاسم سليماني
زينب ابنة قاسم سليماني
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شيماء مصطفى
ظهرت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس الإيراني الراحل، قاسم سليماني، وهي تحمل سلاحا خلال صلاة الجمعة في مدينة كرمان.

وتداول عدد من رواد موقع "تويتر"، صورة لـ زينب سليماني، وهي تخطب في الناس على هامش صلاة الجمعة اليوم، وكانت متكئة على السلاح.

ولم تكن زينب معروفة حتى مقتل والدها قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد. لكنها دعت منذ ذلك إلى الانتقام والثأر لوالدها.

وكانت زينب سليماني طالبت في مقابلة تليفزيونية من حسن نصرالله، زعيم حزب الله اللبناني، أن يثأر لدم والدها.

وتوجهت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة "لم تكن ندًا لوالدي.. فاستهدفته بالصواريخِ ولو كانت لديك الشجاعة والجرأة لقابلته وجها لوجه".
شاهد.. ابنة قاسم سليماني تحمل السلاح خلال صلاة الجمعة
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