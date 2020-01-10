مبادرة مودة: عدد الحالات وصل إلى 211 ألف حالة سنويا.. فيديو

أكد الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعمل نظرة ثاقبة للمجتمع المصري وقام بأطلاق مبادرة "مودة" مؤكدا أن هذا قد جاء نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق وبناء على توجيهات من الرئيس لوزارة التضامن الاجتماعي بعد مؤتمر الشباب السادس للشباب.





وأضاف المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعي خلال وجوده ضيفا ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أن المجتمع المصري يمتاز بالروابط الأسرية القوية إلا أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد حالات الطلاق في 2018 قد تصل إلى 211 ألف حالة سنويا.





وتابع الدكتور أيمن عبدالعزيز أن عدد حالات الطلاق في 2017 بلغت 198 ألف حالة بمعدل 542 حالة يوميا مؤكدا أن حالات الطلاق تحدث في أول 3 سنوات وهي النسب الأعلى.





وأشار المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعي أن دور الأسرة المصرية أصبح غائبا في التوجيه وهو أحد الأسباب الرئيسية.



