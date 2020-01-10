حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد قوات الأمن بجنوب سيناء

قامت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات الأمن بشرم الشيخ .



ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .

