إخلاء سبيل طليقة إبراهيم سعيد بسبب مشاجرة فى فندق بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل طليقة اللاعب إبراهيم سعيد، في واقعة المشاجرة بينها وبين طليقها في التجمع.

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب السابق، وطليقته بسبب نشوب مشاجرة بينهما داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع.

وفي قضية اخرى، قررت محكمة الأسرة قبول استئناف اللاعب إبراهيم سعيد بشأن دعوى نفقة مصاريف بناته، وإعادة ملف القضية مرة أخرى للتحقيق.

وقال المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب إبراهيم سعيد، لصدى البلد، إن المحكمة حددت جلسة 12 فبراير، لنظر أولى جلسات التحقيق بشأن دعوى نفقة مصاريف بنات موكله.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة الأسرة برفض الدعوى المرفوعة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد ضد طليقته، والمتعلقة بضم حضانة ابنتيه بعد بلوغهما السن القانونية.

واستند إبراهيم سعيد، في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، إلى أن ابنتيه تجاوزتا سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهما إلى حضانته.

وكانت المحكمة المختصة قررت تأجيل نظر دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، على أثر قضية نفقة لصالح مطلقته، لجلسة 7 أكتوبر.

كانت محكمة الأسرة أجلت استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بـ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.

وأكد محامي اللاعب إبراهيم سعيد، خلال الجلسة، أنه طالب باستخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله والمقدرة بـ مليوني جنيه في الشهر، والطعن بالتزوير على المبلغ.