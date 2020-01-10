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حوادث

ضبط طبيب قدم أوراق مزورة لمحاولة السفر إلى دولة عربية

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:00 م
ضبط طبيب قدم أوراق
ضبط طبيب قدم أوراق مزورة لمحاولة السفر الي دولة عربية
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لتقدمه للحصول على تأشيرة لإحدى الدول العربية باستخدام مستندات مزورة.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بتقدم أحد الأشخاص (طبيب بشرى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) إلى الجهات المعنية بالإسكندرية للتصديق على (3 شهادات خبرة تفيد سابقة عمله بوظيفة طبيب بقسم النساء والتوليد ببعض المستشفيات على خلاف الحقيقة) وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وحصوله على تلك الشهادات المزورة من أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه) مقابل (مبلغ ألف وخمسمائة جنيه للشهادة الواحدة ) ، وذلك لتقديمها لسفارة أحد الدول العربية للحصول بموجبها على تأشيرة ليتمكن من الحصول على فرصة عمل بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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