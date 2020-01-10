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حوادث

ضبط 523 هاربًا من أحكام متنوعة و23 قضية تموينية بأسوان

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:59 م
ضبط 523 هاربًا من
ضبط 523 هاربًا من أحكام
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 523 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 115 حكم حبس جزئى، و 24 حكم حبس مستأنف، و 242 أحكام غرامات، و 141 مخالفات ، بجانب حكم جنايات .

وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وقضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و 2 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .

وتم أيضًا فى مجال قضايا المرافق ضبط 174 مخالفة متنوعة منها 109 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، ومحضر تلوث بيئة ، و 60 مخالفة مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة ، بجانب تحرير 5 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص .

وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 615 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارة وتوك توك بدون ترخيص، وتحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة، و 78 تصالح فورى، و 110 مخالفة غرامة ونش، و 79 حالة عدم قبول التصالح، و 210 مخالفة متنوعة.

وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.
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