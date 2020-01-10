تسجيل صوتي ... زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة









ماسكي لولاد وعم تشحد عليهن بكفي بقاحبيبتي زوجك ان امنا وصدقنا كان بيشتغل عندن مابيسمحلو هال

شي انه يفوت ملتم و حامل جنازير ومسدس عنص دين البيت والغرف تبع الينات حاجي بقا بكفي قسما بربي بكفي #نانسي_عجرم #فادي_الهاشم pic.twitter.com/ThpULbijvh — Manalelreda (@manalelreda) January 10, 2020

نشرت فاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد حسن الموسى، تسجيلا صوتيًا تداوله نشطاء سوريون، لتفجر مفاجأة حول واقعة مقتل الأخير في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برصاص زوجها فادي الهاشم.وقالت زوجة الشاب السوري المقتول، إن زوجها كان يعمل في فيلا نانسي عجرم، وقبل قتله وعدوه بأجر 800 دولار شهريًا، بالإضافة إلى سكن لأسرته، لكنه لقى مصرعه برصاص زوج الفنانة.من جهة أخرى صدر الطب الشرعي اللبناني تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم.وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى.وأشارت الدلائل في التقرير إلى أن هناك اشتباها فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري، حيث إن هناك شخصا كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم) في قضية قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلته، وبررت نانسي وزوجها قتل هذا الشاب، لأنه لص تسلل للفيلا لسرقة محتوياتها وتهجم على غرفة بنات الفنانة اللبنانية.