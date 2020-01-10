المنظمة الأفريقية أفرو أكت تستعرض آليات تنفيذ مشروعاتها وبرامجها لتنمية السياحة والثقافة والاقتصاد

ناقش مجلس إدارة المنظمة الأفريقية "أفرو أكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية منظمة غير حكومية وغير ربحية مشهرة ومسجلة، لدى الإدارة المركزية للنقابات والجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي آليات تنفيذ خطتها وبرامجها فى 2020، بحضور رجل الأعمال والخبير السياحى العالمى، الدكتور عنان الجلالي الرئيس الفخري للمنظمة، والدكتور حسين أبو العطا، رئيس المنظمة، والدكتور حسام درويش، الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بفندق "هلنان لاند مارك" بالقاهرة.



وقال الدكتور عنان الجلالى، الرئيس الفخري للمنظمة الأفريقية "أفرو أكت"، إننا نسعى لإحداث تنمية في جميع المجالات لدول أفريقيا، ولا نتوقف عند الجانب السياحي فقط، مؤكدا أن قارتنا فى بداية مهدها لتكون دولًا فاعلة ترفع مستوى معيشة شعوبها.



وأكد "الجلالى"، في كلمته باجتماع مجلس إدارة المنظمة، ضرورة البدء في ضخ المشاريع "الصناعية والتجارية والسياحية" الناجحة والعمل مع الحكومات الأفريقية؛ لإحداث تنمية حقيقة على أرض الواقع على أن يخصص العائد منها لإعادة تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وفقًا لرؤية حكومات كل دولة أفريقية.



وأوضح الرئيس الفخري للمنظمة، أن الدول الأفريقية بها آلاف الكيلومترات لم يستثمر بها أى خدمات، معربًا عن حزنه لعدم استغلالها في إحداث تنمية بدلًا من التضحية بأبناء بعض دول القارة فى البحر عبر الهجرة غير الشرعية أو معسكرات اللاجئين.



اوضح أن السياحة أسهل استثمار يمكن تنفيذه فى أفريقيا لإحداث تنمية عبر إقناع الحكومات بذلك مع احترام الأمن القومى والعادات والتقاليد والثقافة لكل دولة.



من جانبه، أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس إدارة المنظمة الأفريقية "أفرو أكت"، أن خطط وبرامج 2020 تشهد العديد من الفعاليات التي ستترجم على أرض الواقع لترضى المستوى الشعبى والدول الأفريقية عبر إحداث تنمية في كثير من المجالات التي تمس المواطن الأفريقي.



جدد "أبو العطا"، التأكيد على أهداف المنظمة للتطرق نحو تنفيذ مشروعات تمس تنمية العنصر البشرى والدول الأفريقية لتحقيق المراد منها للارتقاء بمنظومة الاقتصاد والثقافة والسياحة.



وألمح الدكتور حسام درويش، الأمين العام للمنظمة الأفريقية "أفرو أكت"، إلى أن خطة 2020 ستشهد 4 مشروعات فى غاية الأهمية ستنفذ على أرض الواقع، أبرزها منتدى ريادة أعمال الشباب الأفريقي، ومركز أبحاث "أفرو أكت" الذى يعمل على بناء قدرات القارة الافريقية، إضافةً إلى الإعداد لحدث سياحي ضخم.



تابع الدكتور حسام درويش، ان المنظمة تتفاوض مع عدة جهات حكومية لتطوير بعض مراكز التأهيل المهني والتقني ،وتسويقها أفريقيا.

عرض الفنان عمرو قابيل ،خطة عمل لمهرجان فنون أفريقي للفنون والثقافة والسياحة والحرف اليدوية، يحمل عنوان "افريكان جولدن لايف" ليلقى مزيد من الضوء على، القارة الأفريقية باستخدام القوة الناعمة ، لعرض اختلاف الثقافات الافريقية، علي الصعيد الفكري والفنون والاستعراض ،واهم الاكلات وطقوس الميلاد والزواج.



أعلن الدكتور رمضان قرني المستشار العلمي للمنظمة عن خطة انشاء مركز للابحاث والدراسات الأفريقية ليحمل بعد علمي بحثي ثقافى وتربوي ويستهدف تقديم المعلومات المدققة لكل القطاعات في كل أنحاء القارة الأفريقية.



كما عرض الدكتور عبدالحليم يوسف، الأمين العام المساعد لشئون العلاقات الدولية والشراكات الإستراتيجية فى المنظمة، عرضا متميز عن فكرة مؤتمر ريادة الأعمال للشباب الافريقي، ليكون ملتقى اقتصادى سنوى ،يناقش احدث المستجدات والتوجهات العالمية، لتصبح القاهرة مركزا قويا لريادة الأعمال فى افريقيا .



وقدمت الدكتورة نجلاء شطا عرضا متميزا لملف التدريب على مكافحة الاوبئة والأمراض المعدية في القارة الأفريقية.



قدمت كذلك الدكتورة عزة بلال بتقديم نبذة عن الملف الذي تقوم بالعمل علية بالتعاون مع الدكتور حسام درويش والدكتور أحمد مجدي ومحمد نافع عن التأهيل التقني والمهني بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومنظمة افرواكت.