لم نملك وقتًا كافيا.. هجوم مدرب الهلال على الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب ضغط المباريات

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، أن نواف العابد، لاعب الفريق، سيغيب عن مباراة الوحدة، بسبب معاناته من إصابة في الظهر.



ويستضيف الهلال نظيره الوحدة على ملعب جامعة الملك سعود، في الثامنة و5 دقائق مساء الغد "السبت"، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودى.



وأضاف لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "كالعادة لم نملك وقتًا كافيًا للإعداد لمباراة الوحدة، نفتقد مجموعة من اللاعبين، مثل جانغ هيون سو والدوسري وكادش ونواف وخربين والفرج، ولكن كارلوس إدواردو جاهز للمشاركة في المباراة.



وتابع "لا يوجد لدينا سوى يومين أو ثلاثة بين كل مباراة وأخرى، لذلك نتعرض للكثير من الإصابات وأحيانًا الإيقافات، وبالتالي نعاني من كثرة الغيابات".



في المقابل، أكد لوشيسكو أن الروح إيجابية في الفريق والجميع جاهز للمباراة، مضيفًا "الوحدة فريق يمتلك عقلية قوية، ويمتلك إمكانيات جيدة ومقاتل لا يستسلم بسهولة، يجب أن نحذر من التفاصيل الصغيرة ونلعب بكامل تركيزنا في اللقاء".



ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز الثالث بـ24 نقطة.