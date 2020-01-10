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رياضة

حملة جديدة داخل مصر لـ تركي آل الشيخ | تفاصيل

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بدء حملة جديدة داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "اليوم بدأت حملة لتوزيع الآلاف من التي شيرتات والكرات التي تحمل شعار نادي ألميريا الإسباني في العديد من محافظات مصر".

واضاف: "والبداية كانت من قرية الشيمى في محافظة الفيوم وقرية بشتيل بمحافظة الجيزة بالتعاون مع جمعية Share a Smile .. وستستمر الحملة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية الغالية".



حملة جديدة داخل مصر لـ تركي آل الشيخ | تفاصيل
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