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حوادث

إصابة أسرة بالاختناق بسبب حرق أخشاب للتدفئة بالغربية

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:31 م
مصابين باختناق
مصابين باختناق
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احمد علي
شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية تعرض أسرة كاملة للاختناق، بعد قيامهم بمحاولة تدفئة المكان بواسطة حرق الأخشاب وتم نقلهم إلي طوارئ مستشفى زفتى العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مستشفى العام بزفتى بوصول حالات اختناق ناتجة عن تصاعد الأدخنة بمسكن أسرة كانت تحاول التغلب على برودة الجو ،عن طريق تدفئة المكان ببعض الأخشاب، وثم إدخالها لمكان النوم لتدفئتهم إلا أن النعاس قد غلبهم قبل إخراجها من المنزل.

كما تصاعدت سحابة الدخان أدت إلى إصابة بحالة اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتى طلبت تحريات المباحث.
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