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برلمان

حسب الله: مصر بقيادة السيسى نجحت فى حشد القوى الدولية لدعم ليبيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:09 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
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ماجدة بدوي
عقد حزب الحرية المصرى مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الأقصر تحت عنوان "لا للمغالاة فى متطلبات الزواج "وذلك فى اطار دور الحزب لمناقشة عدد من القضايا الاجتماعية وتوعية المواطنين بها.

وتطرق الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية فى كلمته إلى الأوضاع الراهنة داخل المنطقة خاصة ما يتعلق بالأوضاع داخل ليبيا موجها التحية للقائد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لدوره الكبير ونجاحه فى حشد القوى الإقليمية والعربية والدولية لرفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

ووجه حسب الله تحية من القلب للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لنجاحه فى دحر وهزيمة المليشيات المسلحة الارهابية فى عدد من المدن الليبية مطالبا المجتمع الدولي بان يساند الجيش الوطني الليبي ويواجه التدخل التركي السافر داخل ليبيا وإعلان رفضه ومواجهته لمحاولات السلطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان فى غزو واحتلال ليبيا.

وأشاد حسب الله بالترابط العائلي بين العائلات داخل الاقصر بجميع مدنها وقراها وحرصهم على عدم المغالاة فى متطلبات الزواج ومساندة الشباب المقبل على الزواج وتقديم جميع أنواع الدعم له.

وتحدث في المؤتمر سمير يونس العنجاوى امين حزب الحرية بالأقصر والنائب احمد مهنى الامين العام للحزب وفضيلة الشيخ محمد ابو دوح مدير اوقاف البياضية وفضيلة الشيخ محمود البسيوني مدير عام توجيه الوعظ بالأزهر الشريف وقداسة الأنبا ارمانيوس عن الكنيسة القبطية وأعلنوا جميعا تأييدهم التام لما جاء فى كلمة الدكتور صلاح حسب الله مطالبين بضرورة تيسير الأسر على الشباب وعدم المغالاة فى المهور وحضر المؤتمر اللواء حسن ناجى والنائب طلعت القواس نائبا رئيس حزب الحرية المصرى وعدد من قيادات الحزب المركزية والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والبرلمانية بمحافظة الأقصر.
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