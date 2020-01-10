أغنية حسن الشافعي وأحمد سعد وكنكا مامى كوسا تتخطى 4 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "مامي كوسا" لـ حسن الشافعي وأحمد سعد وكنكا 4 ملايين و369 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 1 يناير الجاري.



أغنية مامى كوسا تشهد تعاونا بين الموزع الموسيقي حسن الشافعي مع كل من الفنان أحمد سعد، وكنكا.



وتقول كلمات الأغنية: " مامي كوسا.. مامي مامي كوسا.. أشكي لمين ما كله ماشي مامي كوسا.. فين أيام زمان.. فين هي الشهامة.. مبقتش ألاقي الصاحب اللي أعوزه وقت عوزة.. هي موجة كله خدها موضة.. أشكي لمين ظروفي وأقوله ده إحنا كنا.. كنا عايشين كنا راضيين.. حلمنا الستر مش ملايين.. جنب بعض كلنا واقفين.. على الطبيعة مش وهميين".



"مامي كوسا" كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي، وألحان أحمد سعد، وإسلام كنكة، وخالد عصام الدين، وتوزيع حسن الشافعي.



يذكر أن أبرز أعمال حسن الشافعي، الفنية أغنية "مايستهلوشي" مع أبلة فاهيتا، والتي حققت نجاح كبير جدًا وقت طرحها.