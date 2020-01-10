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أخبار العالم

إيران تكشف سبب تحطم الطائرة الأوكرانية في هذا الموعد

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:53 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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رحيم يسري
أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أنه سيتم الإعلان عن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية غدا.

وقالت الوكالة الإيرانية الرسمية "سيكون هناك اجتماع وبعد مراجعة النتائج الأولية ، سيتم نشر سبب تحطم الطائرة".

وأوضحت أنه سيكون هناك اجتماعا بين وفود إيرانية وأجنبية لمراجعة نتائج التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، وبعدها سيتم الإعلان عن السبب.

وتحطمت طائرة بوينج أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا؛ وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.
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