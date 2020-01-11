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برلمان

حمدي قوطة يطالب بدعم الصناعات اليدوية لمنعها من الاندثار

السبت 11/يناير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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معتز الخصوصي
أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أهمية الصناعات اليدوية التي أصبحت تعاني من الإهمال وتواجه شبح الاندثار خاصة مع الاتجاه إلى دعم الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وقال قوطة، إنه توجد الكثير من الصناعات والحرف اليدوية التي تتفرد بها مصر ومنها صناعة الفخار والجلود وغيرها من الصناعات الأخرى كالمشغولات السياحية التي تروي تاريخ الأجداد.

وطالب رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، بضرورة توجيه الرعاية والدعم والمساندة لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات التي أوشكت على الاندثار من أجل إحياء هذه الصناعات والحرف من جديد ومنع زوالها.

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أهمية توفير الدعم المادي والتدريب المهني على هذه الصناعات بما يدعم استمرارها وبقاءها، وذلك أسوة بالاهتمام الذي أولته الدولة مؤخرًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على حل أزمة المصانع المتوقفة نتيجة لتعثرها في سداد مديونياتها.

وشدد رئيس اللجنة، على أهمية مثل هذه الصناعات لما توفره من مصدر دخل لآلاف الأسر على مستوى الجمهورية إضافة إلى الحفاظ عليها كونها حرف تراثية ذات قيمة تاريخية هامة.
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